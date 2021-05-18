إضراب فلسطين .. التاريخ يعيد نفسه

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم إضراب فلسطين على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، إثر تنفيذ أهالي الضفة الغربية ومناطق الـ 48 إضرابا شاملا رداً على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جميع مناطق فلسطين المحتلة وذلك امتدادا لتاريخ القضية الفلسطينية الذي شهد في بدايات الصراع، وتحديدا في ثورة 1936 سلسلة إضرابات تاريخية كبّدت الانتداب البريطاني خسائر فادحة حينها.
وتداول عدد من النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صور لمدن فلسطين والضفة الغربية والتي تشهد خلوا من جميع أشكال الحركة.
ونوه النشطاء إلى جمالية مدن فلسطين وهي تطبق الإضراب فداءً لأرواح الشهداء ودفاعاً عن المسجد الأقصى.
مفترض مسيرات واضراب الضفة والداخل تضلها يوميا على الأقل لحد وقف قصف غزة— أحمد 𐤀𐤇𐤌𐤃 😷😷 (@aaburayya) May 18, 2021
هاي فرصتنا نوقف مع بعض
اوقفوا أشكال الحياة كلها لحد ما ترجع حياة غزة#غزة_تحت_القصف #إضراب_فلسطين
إضراب عام في الضفة الغربية نصرة لغزة والقدس— pery Ahmed (@P_E_R_Y_A) May 18, 2021
فلسطين كيان واحد ،معركة خاسرة لنتن ياهو وكل مؤيديه #إضراب_فلسطين دليل الانتصار #الضفة_الغربية pic.twitter.com/HRyOum3A2P
التزام اهالي قرية عورتا جنوب مدينة نابلس بالاضراب الشامل #اضراب_فلسطين pic.twitter.com/bhRSVosSbo— Rafat Darawsheh 🇵🇸 𓂆 (@rafatdarawsheh) May 18, 2021
ما بتتخيلوا هالشارع بالأيام العادية كيف بكون والأزمة كيف بتكون قد ما احكي انه الحياة فيه بتضّج من كل النواحي ما بقدر اوصّل 1% واليوم هو هيك لأنه الإضراب بيعمل فرق والله بيعمل 🇵🇸✌🏻. #إضراب_فلسطين #HopeToGaza https://t.co/KOEbza1hxB— 🇵🇸 𓂆 ﮼ثَرَاء (@thara2202s) May 18, 2021
70 سوبر فارم، مغلق الان بسبب اضراب اهالي الداخل— Ayshah 𓂆𓂆 (@ayoosha88) May 18, 2021
30,000 عامل نظافة عربي اضربوا عن العمل، وهم يمثلون ٣٠% من عمال النظافة
اكثر من ١٠٠ الف عامل عربي مضرب عن العمل.
كل دكاكين العرب مغلقة في هذا اليوم، من طبريا وحتى ام الرشراش في الجنوب.#GazaUnderAttak #إضراب_فلسطين
أكثر مدينة ممكن تشوفي فيها أوجاع كل سنوات الإستعمار هي يافا، بس بهاد النهار مع الإضراب يافا رجعت إلنا. #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/DJOCU0WCqC— Amany Khalifa (@Amanykhalefa) May 18, 2021
ليش هذا الإضراب غير، وليش رح يوجعهم.. بكرة مش بس دكانة حارتكم رح تسكر! لأ..— Alaa Abu Diab علاء أبو دياب (@AlaaJDiab) May 17, 2021
بكرة ولا حدا يروح على شغلة! بكرة كل فلسطيني بفلسطين مش رح يروح على شغله عندهم، لا عامل ولا سائق ولا طبيب ولا ممرضة.. بكرة رح تسكر دكانة حارتكم والمستشفى تبعهم!بكرة رح يتوجعوا..
إضراب عام في كل فلسطين..
في يوم #إضراب_فلسطين.. عمال فلسطينيون يشلون الحركة في أحد المتاجر الإســـرائيلية في الداخل المحتل التزامًا بالإضراب التاريخي. pic.twitter.com/XZM8Artxyw— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 18, 2021
Jerusalem’s old city is on strike#إضراب_فلسطين #إضراب_الكرامة pic.twitter.com/aBTo5dd03E— Marwa Fatafta // مروة فطافطة #SaveSheikhJarrah (@marwasf) May 18, 2021
#مقاطعه_المنتجات_الأمريكية الامريكان هم من يدفعون خسائر الصهاينة فى الحرب على غزة من ضرائب الشعب #اضراب_فلسطين— محمد كمال2،🇪🇬🥇⚽🦅🦅 (@I363Xw) May 18, 2021