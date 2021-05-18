إضراب فلسطين .. التاريخ يعيد نفسه

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم إضراب فلسطين على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، إثر تنفيذ أهالي الضفة الغربية ومناطق الـ 48 إضرابا شاملا رداً على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جميع مناطق فلسطين المحتلة وذلك امتدادا لتاريخ القضية الفلسطينية الذي شهد في بدايات الصراع، وتحديدا في ثورة 1936 سلسلة إضرابات تاريخية كبّدت الانتداب البريطاني خسائر فادحة حينها.

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وتداول عدد من النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صور لمدن فلسطين والضفة الغربية والتي تشهد خلوا من جميع أشكال الحركة.



ونوه النشطاء إلى جمالية مدن فلسطين وهي تطبق الإضراب فداءً لأرواح الشهداء ودفاعاً عن المسجد الأقصى.





هاي فرصتنا نوقف مع بعض

اوقفوا أشكال الحياة كلها لحد ما ترجع حياة غزة#إضراب_فلسطين مفترض مسيرات واضراب الضفة والداخل تضلها يوميا على الأقل لحد وقف قصف غزةهاي فرصتنا نوقف مع بعضاوقفوا أشكال الحياة كلها لحد ما ترجع حياة غزة #غزة_تحت_القصف May 18, 2021



فلسطين كيان واحد ،معركة خاسرة لنتن ياهو وكل مؤيديه pic.twitter.com/HRyOum3A2P إضراب عام في الضفة الغربية نصرة لغزة والقدسفلسطين كيان واحد ،معركة خاسرة لنتن ياهو وكل مؤيديه #إضراب_فلسطين دليل الانتصار #الضفة_الغربية May 18, 2021

#HopeToGaza https://t.co/KOEbza1hxB ما بتتخيلوا هالشارع بالأيام العادية كيف بكون والأزمة كيف بتكون قد ما احكي انه الحياة فيه بتضّج من كل النواحي ما بقدر اوصّل 1% واليوم هو هيك لأنه الإضراب بيعمل فرق والله بيعمل 🇵🇸✌🏻. #إضراب_فلسطين May 18, 2021



30,000 عامل نظافة عربي اضربوا عن العمل، وهم يمثلون ٣٠% من عمال النظافة

اكثر من ١٠٠ الف عامل عربي مضرب عن العمل.

كل دكاكين العرب مغلقة في هذا اليوم، من طبريا وحتى ام الرشراش في الجنوب.#إضراب_فلسطين 70 سوبر فارم، مغلق الان بسبب اضراب اهالي الداخل30,000 عامل نظافة عربي اضربوا عن العمل، وهم يمثلون ٣٠% من عمال النظافةاكثر من ١٠٠ الف عامل عربي مضرب عن العمل.كل دكاكين العرب مغلقة في هذا اليوم، من طبريا وحتى ام الرشراش في الجنوب. #GazaUnderAttak May 18, 2021

pic.twitter.com/DJOCU0WCqC أكثر مدينة ممكن تشوفي فيها أوجاع كل سنوات الإستعمار هي يافا، بس بهاد النهار مع الإضراب يافا رجعت إلنا. #فلسطين_تقاوم May 18, 2021