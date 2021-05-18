الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 18-05-2021 03:02 م

إضراب فلسطين .. التاريخ يعيد نفسه

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الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم إضراب فلسطين على منصة تويتر اليوم الثلاثاء، إثر تنفيذ أهالي الضفة الغربية ومناطق الـ 48 إضرابا شاملا رداً على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جميع مناطق فلسطين المحتلة وذلك امتدادا لتاريخ القضية الفلسطينية الذي شهد في بدايات الصراع، وتحديدا في ثورة 1936 سلسلة إضرابات تاريخية كبّدت الانتداب البريطاني خسائر فادحة حينها.

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وتداول عدد من النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صور لمدن فلسطين والضفة الغربية والتي تشهد خلوا من جميع أشكال الحركة.


ونوه النشطاء إلى جمالية مدن فلسطين وهي تطبق الإضراب فداءً لأرواح الشهداء ودفاعاً عن المسجد الأقصى.

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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