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الأربعاء، 27-01-2021 02:42 م

تكريما لما قام به من دور بإبراز القضية الفلسطينية

إطلاق اسم المخرج السوري حاتم علي على شارع في طولكرم

طولكرم
أحد شوارع طولكرم


الوكيل الإخباري - أطلقت محافظة طولكرم ووزارة الثقافة اسم الشاعر السوري الراحل حاتم علي على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة طولكرم، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك تحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، بحضور قائد المنطقة العميد جمال أبو العز، وممثلي المؤسسة الأمنية، وأمين سر حركة فتح اقليم طولكرم إياد جراد، ومنسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، وممثلي المؤسسات الرسمية والاهلية والفعاليات الثقافية والجهات المختصة ذات العلاقة.

وأشار أبو بكر إلى ما مثله علي من مكانة فنية ووطنية وإنسانية، من خلال أعماله الدرامية الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن تسمية هذا الشارع جاءت تكريما لما قام به من دور بإبراز القضية الفلسطينية، مثنيا على جهود وزارة الثقافة وبلدية طولكرم وكافة الشركاء لإطلاق هذه التسمية على أحد الشوارع المؤدية إلى مخيم طولكرم والذي تضمن أحداثا من مسلسل" التغريبة".

من جانبه، أكد أبو سيف أن تسمية الشارع بطولكرم باسم المخرج السوري الراحل حاتم علي جاءت من باب الوفاء والتقدير لهذه القامة، وتكريما لدوره في دعم القضية الفلسطينية من خلال إسهاماته الدرامية، خاصة مسلسل التغريبة الفلسطينية الذي جسد معاناة لجوء الشعب الفلسطيني وتمسكه بحق العودة وبأرضه ووطنه.

بدوره، عبر رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب عن الفخر بتسمية هذا الشارع باسم المخرج الراحل حاتم علي، الذي قدم الكثير لأجل إبراز الحقوق الفلسطينية.

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المصدر : وفا 

 

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