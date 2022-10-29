إطلاق النار على منزل عضو بالكنيست واستشهاد المنفذ

الوكيل الاخباري - أفادت القناة السابعة العبرية، مساء السبت، بأن إطلاق نار استهدف منزل العضو المتطرف في الكنيست إيتمار بن غفير بمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل جنوب الضفة الغربية، وطُلب من عائلته عدم مغادرة المنزل، فيما اكدت مصادر عبرية استشهاد فلسطيني شارك في عملية اطلاق النار.



وذكرت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الاسرائيلية بأن فرق نجمة داود الحمراء تقدم العلاج لمصاب حالته خطيرة جراء إطلاق النار قرب "كريات أربع".

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