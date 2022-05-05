إطلاق سراح نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات

الوكيل الاخباري - أعلن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، إطلاق سراح نائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات يوم الخميس.



وأوضح الكسواني عبر "المملكة"، أن بكيرات أُطلق سراحه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشرط الحبس المنزلي 5 أيام، وفرض غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيكل.



بكيرات، اعتُقل مساء الأربعاء، أثناء مروره عبر حاجز (مزموريا) العسكري، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

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