إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة

الوكيل الإخباري - أفاد موقع "روترنت" العبري ، مساء الجمعة، عن سماع دوي انفجارات جنوب قطاع غزة، وأنه يجري التحقيق في إمكانية انطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف.

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وذكرت مواقع عبرية في أنباء أولية بأن هناك حديث عن سقوط صاروخ عند سياج شمال قطاع غزة لدى محاولة إطلاقه على منطقة سديروت.



وقال موقع يديعوت، إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه الغلاف أحدهما عبر السياج والآخر سقط في غزة، فيما قالت إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي: "لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في الغلاف بعد إطلاق الصاروخين من قطاع غزة".