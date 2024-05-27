إطلاق نار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح

الوكيل الإخباري - قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حادثا غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح وإسرائيل تجري تحقيقا.

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وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق النار كتحذير.



وأضافت -عن مصادر- أن الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر وقد يكون له عواقب سياسية مهمة.



وقالت مراسلة الجزيرة إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حذفت أخبارا عن الحادثة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح.