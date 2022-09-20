إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي قرب جنين

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر عبرية، يوم الثلاثاء، بإطلاق مقاومين النار باتجاه موقع عسكري إسرائيلي قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع "سالم" العسكرية تعرضوا لإطلاق نار.



وقالت إن الرصاص وصل إلى القاعدة العسكرية، دون إصابة أي جندي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شرعت في عمليات تمشيط مكثفة لتحديد مكان المقاومين.



وتعرضت مواقع عسكرية إسرائيلية في جنين ونابلس لعديد عمليات إطلاق النار مؤخرًا، في وقت تشن قوات الاحتلال عمليات اعتقال يومية لمن تسميهم بـ"المطلوبين".

صفا