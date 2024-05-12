الأحد 12-05-2024
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الأحد، 12-05-2024 11:39 ص

إعلام أميركي: 34 ألف فلسطيني بينهم أطفال تم اغتيال معظمهم بذخائر أميركية

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الوكيل الإخباري- أفادت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين سابقين في الخارجية الأميركية أن أكثر من 34 ألف فلسطيني - بينهم 14 ألف طفل - تم اغتيال معظمهم بذخائر أميركية.

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وأضافوا: "على إدارة بايدن إدراك أن تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة هو مشكلة قانونية وليست سياسية."


وأشاروا إلى أن واشنطن تجنبت التطرق إلى واجباتها القانونية في تقرير الأسلحة لإسرائيل.


وأفادوا أن تقرير إدارة بايدن غير مكتمل بأفضل الأحوال ومضلل بشكل مقصود .

وكان قد زعم الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوماً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأكد أن القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت في اغتيال المدنيين في غزة.


وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن - رداً على سؤال حول السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل - إن "مدنيين تم اغتيالهم في غزة بسبب هذه القنابل، وهذا أمر سيء".








 




 

 


 

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