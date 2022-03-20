إعلام الاحتلال: إصابة شرطيَّين من الاحتلال الإسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة - فيديو

الوكيل الاخباري - تحدثت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن إصابة شرطيَين "بجروح متوسطة وخفيفة" في عملية طعن وقعت في حي رأس العمود في القدس المحتلة.

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بـ"إصابة مجنّد بجروح طفيفة إلى متوسطة، من جرّاء تعرضه للطعن في الرقبة عند باب العمود في القدس المحتلة".



وبحسب إعلام الاحتلال" أُصيب أحد عناصر شرطة الاحتلال، في عملية طعن عند باب العمود في مدينة القدس، وانسحب المنفّذ من المكان".



الإعلام أشار إلى أنّ "منفذ عملية الطعن في باب العمود فرّ من المكان، وأنّ الشرطة تجري عمليات بحث عنه".



وأكد شهود عيان إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال في عملية طعن داخل حي رأس العمود في القدس وانسحاب المنفذ. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر استنفاراً لقوات الاحتلال قرب باب العمود في القدس المحتلة.



وقالت "القناة الـ ـ12" الإسرائيلية إنّ منفذ عملية في القدس انسحب من المكان، مضيفةً أنّ "قوات كبيرة تجري عمليات بحث عنه"، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة باب العمود في القدس المحتلة، ومنعت الأهالي من التنقل بعد عملية الطعن.

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