إعلام الاحتلال: محاولات مصر مستمرة للتوصل إلى تهدئة

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "حماس في يوم القدس قصفت القدس وكان هناك قصف غير مسبوق"، وفق زعمه.



وأضاف خلال إيجاز صحفي لأكثر من 70 سفيراً ودبلوماسيا أجنبياً: "نحن لم نسعَ لهذا الصراع - هناك طريقتان لتحقيق أقصى قدر من الهدوء، إما احتلالهم أو ردعهم، نحن نحاول الآن القيام بالخيار الثاني".



ووفق قناة (كان) التابعة للاحتلال فإن أحد السفراء الأجانب سأل نتنياهو عن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية، أجاب: "نحن لا نقف عند ساعة توقيت، نريد أن نحقق أهداف العملية".

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وفي سياق متصل، نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، مساء أمس الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام للاحتلال ، من أن حركته وافقت على وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل.



المصدر : دنيا الوطن