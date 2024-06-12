الأربعاء 12-06-2024
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إعلام عبري: "إسرائيل" تسلمت رد حماس بشأن صفقة غزة

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الأربعاء، 12-06-2024 01:05 ص

إعلام عبري: "إسرائيل" تسلمت رد حماس بشأن صفقة غزة

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الوكيل الاخباري - نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "تل أبيب" تلقت رد حركة حماس من الوسطاء.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن رد حركة حماس يرفض الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وادعى المسؤول الإسرائيلي، أن حماس غيرت كل العناصر الأساسية في الاقتراح، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن تحدث عن أخذ الاقتراح كما هو والتوقيع عليه وتنفيذه.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مصادر عبرية لم تُسمّها، أن "حماس غيرت الاقتراح برمته.. المعنى واضح: الرفض".

 

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