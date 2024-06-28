إعلام عبري يكشف خسائر جيش الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن أكثر من 500 آلية مدرعة إسرائيلية تضررت في قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وقالت صحيفة "معاريف" إن "العشرات من بين هذه الآليات العسكرية خرجت من الخدمة تماما وتم إزالتها من الجيش الإسرائيلي".



وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي أقام مركزين لوجستيين داخل قطاع غزة من أجل إصلاح المركبات العسكرية المتضررة بفعل هجمات المسلحين الفلسطينيين".



ولفتت إلى أن الجنود الذين يجلبون تلك الآليات "متعبون جسديا ونفسيا" بعد الخسائر التي تعرضوا لها عن قرب.



وقالت عن الجنود "لقد تعرضوا للخسارة عن قرب عدة مرات، وقد نضجوا لفهم ثمن الحرب، وهم أكثر خبرة من أي جيل من الجنود الذين كانوا هنا، لكن الجسد والعقل مرهقان".



وحذرت من أنه "إذا دعوناهم لاحتلال جنوب لبنان، سيكونون هناك، لكنهم لن يكونوا في أفضل حالاتهم".



وقالت "حتى يومنا هذا، استهلكت هذه الحرب أسلحة أكثر بكثير مما قدره الجيش الإسرائيلي في جميع خططه الحربية".



وأضافت "في الأشهر الأخيرة، اشترى الجيش الإسرائيلي أسلحة أكثر مما اشتراه على مر السنين، وما زال، على الرغم من اقتصاد التسلح المفروض على القوات، الاستهلاك مرتفعا".



يشار إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفصائل فلسطينية أخرى نشرت منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة مئات مقاطع الفيديو تظهر استهدافا وتدميرا جزئيا أو كليا لآليات إسرائيلية بقذائف محلية الصنع أثناء توغلها في مدن وأحياء القطاع المحاصر.