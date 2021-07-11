إعلان من الخارجية الفلسطينية بشأن السفر

الوكيل الإخباري - أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن عن استئناف العمل بنظام السفر (الترانزيت) من الجسر إلى المطار أيام الجمعة والسبت، ضمن ساعات عمل ودوام المعابر.

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كما أعلن الفريق، في بيان صحفي، اليوم الأحد، لجميع المواطنين الراغبين بالقدوم إلى فلسطين عبر المطارات والمعابر الأردنية، ضرورة التسجيل على المنصة المخصصة لذلك والحصول المسبق على الموافقة اللازمة (QR code)، والالتزام بإجراء فحص "كورونا" بما لا يتجاوز 72 ساعة من وصولهم إلى المطار، مؤكدا أن هذه الإجراءات مطلوبة من المواطن الأردني والفلسطيني على حد سواء، وتنطبق على حملة جوازات السفر الدبلوماسية الفلسطينية.

المصدر : وفا