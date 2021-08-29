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الأحد، 29-08-2021 04:04 م

إعلان هام للطلبة الدارسين في روسيا من الخارجية الفلسطينية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، عن موافقة المقر التشغيلي للوقاية من استيراد وانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا على خوارزمية وصول الطلاب الأجانب إلى روسيا الاتحادية، وأنه تم تعميمها على الجامعات الروسية، وان الطلاب الأجانب سيكونون قادرين على دخول الأراضي الروسية وفقا لهذه الخوارزمية.

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وأهاب فريق الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، في بيان، اليوم الأحد، بالطلبة التواصل فورا مع جامعاتهم، لمعرفة الشروط والتفاصيل المتعلقة بدراستهم.

 

المصدر : وفا

 

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