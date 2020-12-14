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الإثنين، 14-12-2020 09:15 ص

تستثنى الصيدليات والمخابز فقط

إغلاق جزئي لعدد من البلدات في جنين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قرر محافظ جنين في فلسطين ، أكرم الرجوب، مساء اليوم الأحد، اغلاق بلدات اليامون، والسيلة الحارثية، وميثلون، وجبع، ودير غزالة، نتيجة لارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

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وأوضح الرجوب في بيان، أنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في البلدات المذكورة، وبعد التنسيق مع جهات الاختصاص ورؤساء الهيئات المحلية في هذه التجمعات، تقرر إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة فيها لمدة 4 أيام ابتداء من صباح يوم غد وحتى مساء الخميس.


وأضاف، أنه بالنسبة للمحال التجارية، فيكون عملها ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثالثة مساء (والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت)، على أن تتوقف حركة المواصلات العامة من وإلى البلدات المذكورة خلال فترة الإغلاق، وتستثنى الصيدليات والمخابز فقط من أوقات الإغلاق.

 

المصدر : وفا الفلسطينية

 

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