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الجمعة، 05-07-2024 10:01 م

إغلاق مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس

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الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس أصبح خاليا ولم يعد يعمل ولم تعد هناك أي معدات متبقية.

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وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي إلى أنه تم إجلاء جميع المرضى، وبعضهم غادر في الأسرة حاملا قطراته الوريدية.


من جانبه، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، من مزيد من تعطيل الخدمات الصحية بسبب النقص الحاد في الوقود.


وقال، إن 90 ألف لتر فقط من الوقود دخلت غزة، في حين يحتاج القطاع الصحي وحده إلى 80 ألف لتر يوميا، مشددا على أن الأمم المتحدة وشركائها مجبرون على اتخاذ خيارات مستحيلة، مع توجيه إمدادات الوقود المحدودة إلى المستشفيات الرئيسية لمنع الخدمات من التوقف.


إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة لا يزال نقص الوقود يؤثر بشكل حاد على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والظروف المعيشية في جميع أنحاء غزة.


وحسب بيان يومي، قالت الأمم المتحدة، إن الشركاء في المجال الإنساني تلقوا أقل من 52 ألف لتر من الوقود في الفترة ما بين 22 و28 حزيران لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الحيوية الا أن الإمدادات كانت كافية لتغطية 10 بالمئة فقط من الاحتياجات اليومية.


ونتيجة لذلك، توقف ما لا يقل عن نصف آبار المياه المتبقية العاملة في جميع أنحاء غزة عن ضخ المياه بشكل مؤقت، وتوقفت أكثر من 100 شاحنة مياه عن العمل فيما اضطرت محطتان لتحلية المياه في وسط وجنوب غزة إلى تعليق عملياتهما يومي الأحد والاثنين بسبب نقص الوقود.

 




 

 


 

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