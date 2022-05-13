إقامة جنازة ابو عاقلة اليوم في القدس الشرقية ودفنها بجوار والديها

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الجمعة، داخل كنيسة باب الخليل في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مراسم التشييع الأخير لجنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قبل أن يوارى جثمانها الثرى في مقبرة صهيون بالقرب من البلدة لتدفت بجوار والديها.

اضافة اعلان



وشارك آلاف الفلسطينيين الخميس في تأبين ابو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال في جنين الأربعاء الماضي.

وأثارت جريمة مقتلها استياء شديد في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، وادانة الاحتلال على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية بحق صوت الحقيقة. ( وفا )

اظهار أخبار متعلقة

