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الإثنين، 15-07-2024 01:22 م

إندونيسيا تزيد إسهاماتها للأونروا بمقدار 1.2 مليون دولار

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الوكيل الإخباري- تعتزم إندونيسيا زيادة إسهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمقدار 1.2 مليون دولار أميركي.

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ونقلت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، عن بيان لوزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الاثنين، أن "الحكومة أعلنت من خلال الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة أرماناثا ناصر، في مؤتمر التعهدات للأونروا الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الجمعة الماضية، التزامًا جديدًا لزيادة مساهمتها الطوعية المنتظمة لوكالة أونروا بمقدار 1.2 مليون دولار أميركي سنويًا بدءًا من عام 2024".


كما أعلنت عن تقديم منحة بقيمة مليوني دولار استجابةً لـ "نداء الأونروا العاجل" في الفترة من نيسان إلى أيلول 2024.


وأضاف أن "إندونيسيا أعربت أيضًا عن التزامها بالسعي للحصول على تمويل مبتكر للأونروا، بما في ذلك إشراك المجتمع الإندونيسي من خلال استكشاف الشراكات مع مؤسسات إدارة الزكاة".

 

بترا

 




 

 


 

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