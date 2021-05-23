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الأحد، 23-05-2021 01:52 م

إنهاء العام الدراسي في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه انتهاء الموسم الدراسي من الصف الأول وحتى الحادي عشر.

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وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعود إلى "صعوبة الاستمرار في التعليم الوجاهي وعن بعد بفعل الحرب وتضرر المدارس وعدم وجود بيئة آمنة في الوقت الحالي"، لافتة إلى الاستمرار في إجراء وترتيب الأوضاع للامتحانات الثانوية العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها طلبة غزة خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن المدارس "ستقوم باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم وذلك يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021"، مضيفة أنها "ستعلن لاحقا عن موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022، وأنها ستتخذ مع بدء العام الدراسي القادم الإجراءات اللازمة لتعويض الطلبة عما فاتهم من مهارات ومعارف أساسية".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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