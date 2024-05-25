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السبت، 25-05-2024 01:58 م

إيطاليا تعلن استئناف تمويلها لـ"أونروا"

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الوكيل الاخباري - أعلنت إيطاليا، السبت، قرارها استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمبلغ 5 ملايين يورو، وذلك بعد تعليقه على خلفية تحريض الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة الأممية.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده تعتزم استئناف تمويلها للأونروا، وذلك في إطار مساعدات بقيمة 35 مليون يورو للشعب الفلسطيني.


وأضاف تاياني بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في روما، أنه من المقرر تخصيص خمسة ملايين يورو لمشاريع الأونروا، بينما يخصص الباقي "لمبادرة الغذاء من أجل غزة"، بحسب وكالة رويترز.


 




 

 


 

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