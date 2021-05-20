الجمعة 21-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بايدن: مصر ودولا أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

استمرار غارات الاحتلال على قطاع غزة

الملك يؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس

إضاءة جسر عبدون بألوان العلم الفلسطيني

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في عمان

ابو عبيدة : استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا الضربة الصاروخية حتى 2 من فجر الجمعة

حريق كبير في ابو علندا - فيديو

المفكر الإسلامي طارق سويدان : فلسطين تدافع عن الأمة

محمد الضيف مولود جديد في غزة

حركتا حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان وقف إطلاق النار

الخميس، 20-05-2021 11:40 م

ابو عبيدة : استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا الضربة الصاروخية حتى 2 من فجر الجمعة

ssss


 الوكيل الاخباري -أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة، وعلقنا ضربة صاروخية كبيرة كنا أعددناها للعدو.

اضافة اعلان

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام في تصريح له عبر فضائية الأقصى: "قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا، مضيفاً "لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الاطفال وتدمير الأبراج السكنية".


وتابع قائلاً : " خضنا في المقاومة معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار نيابة عن أمة بأكملها".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

بايدن: مصر ودولا أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

52021208820483816187

استمرار غارات الاحتلال على قطاع غزة

ww

المفكر الإسلامي طارق سويدان : فلسطين تدافع عن الأمة

fff

محمد الضيف مولود جديد في غزة

www

حركتا حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان وقف إطلاق النار

1

تفاصيل جديدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أخبار متعلقة
قوة

كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

07131470802278181785082273850352

إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال في جنين

20200527_1590565928-298

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

db3e5b5b715cc59af69c9601dadaeadb

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في باب العامود ويدمر بسطات الباعة المتجولين

مواجهات-مع-الاحتالل1452

مستوطنون يحرقون ٣ سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

4202119145459664974262

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم