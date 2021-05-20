ابو عبيدة : استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا الضربة الصاروخية حتى 2 من فجر الجمعة

الوكيل الاخباري -أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" نقول وبشكل واضح بأننا قد أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة، وعلقنا ضربة صاروخية كبيرة كنا أعددناها للعدو.

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وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام في تصريح له عبر فضائية الأقصى: "قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا، مضيفاً "لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الاطفال وتدمير الأبراج السكنية".



وتابع قائلاً : " خضنا في المقاومة معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار نيابة عن أمة بأكملها".