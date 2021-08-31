اتفاق فلسطيني إسرائيلي على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، عن اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية كدفعة أولى، وصولا لإنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه بين الجانبين.

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وأوضح الشيخ في بيان صدر عنه، حول آخر المستجدات في ملف جمع شمل العائلات: "على مدار أكثر من 12 عامًا، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن أم في الشتات".

وقال الشيخ: "تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية، وبموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة سفر (فيزا)، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن".



وأضاف: "بناءً على ذلك، أُعلن أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية والشمالية، ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الذين هم من الفئة أعلاه، وعليه أحث المواطنين على سرعة إنجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بيانات، كما وأطلب من المواطنين الذين يحملون الهوية الفلسطينية المقيمين في المحافظات الشمالية وعنوانهم في الهوية قطاع غزة التوجه أيضًا لمكاتبنا والتسجيل ليصار إلى تغيير عناوينهم".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس الأحد، العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، في لقاء عقد بمدنية رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

المملكة