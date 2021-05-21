الجمعة 21-05-2021
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الجمعة، 21-05-2021 01:26 م

احتفالات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية ابتهاجاً بالنصر

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الوكيل الاخباري - شهدت مدن وبلدات مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 فجر اليوم الجمعة، مسيرات احتفالية بالنصر الذي حققه الفلسطينيون في غزة، ووقف العدوان عليها.

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وشهدت مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل مسيرات حاشدة، احتفالا بالنصر، منها في وادي عارة والمثلث وطمرة وبرطعة وفي مدينة أم الفحم، وتوجهت المسيرة في أم الفحم إلى منزل الشهيد محمد كيوان الذي استشهد على يد الشرطة الاسرائيلية في الهبة الجماهيرية تضامنا مع القدس والأقصى والشيخ جراح ورفضا للعدوان على غزة.


ورفع المحتفلون الإعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تدعو لتعزز الانتماء والتعاضد بين كافة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم .


يشار إلى أن وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة والاحتلال، دخل حيز التنفيذ عند الساعة 2 من فجر اليوم الجمعة.

 


--(بترا)

 




 

 


 

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