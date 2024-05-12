الأحد 12-05-2024
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الأحد، 12-05-2024 02:35 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 35 ألفا منذ بدء العدوان

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35,034 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78755 أغلبهم من الأطفال والنساء.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدًا و114 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاحتلال اغتال 493 كادراً صحيًا، واعتقل 310 آخرين، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.


وأشارت إلى أن الاحتلال دمر المنظومة الصحية في قطاع غزة بالكامل، وأخرج 33 مستشفى، و55 مركزًا صحيًا عن الخدمة، واستهدف 130 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان.


وفا


 




 

 


 

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