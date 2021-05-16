الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 11:23 ص

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 174 شهيدا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ الاثنين الماضي، إلى 174 شهيدا، من بينهم 47 طفلا، و 29 سيدة.
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وأضافت الوزارة، أن نحو 1200 شخص أصيبوا بجراح مختلفة، ولايزال العدد مرشحا للزيادة.

وتابعت في بيان أنه "لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام بمدينة غزة".

ويتعرض القطاع لليوم السابع على التوالي لغارات مكثفة من الطيران الحربي ومن الزوارق الحربية، ومن دبابات الاحتلال، موقعاً دماراً في الأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.

 




 

 


 

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