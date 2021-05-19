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الأربعاء، 19-05-2021 09:53 م

منذ بدء التصعيد

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 255

د
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت السلطات الصحية الفلسطينية، الأربعاء، استشهاد 255 فلسطينيا على الأقل جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة والاشتباكات والحوادث بالضفة الغربية والقدس.

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وأضافت أن الضربات الإسرائيلية أدت إلى إصابة 1620 شخصا على الأقل في قطاع غزة بينهم مئات الأطفال والنساء.


وفي بيان منفصل قالت الصحة الفلسطينية إن الاشتباكات والحوادث في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 26 شخصا إضافة إلى استشهاد فلسطيني في القدس.


ولاحقا أفادت الوزارة باستشهاد سيدة فلسطينية على يد القوات الإسرائيلية في الخليل، لترتفع حصيلة الضحايا في الضفة الغربية والقدس إلى 28 شخصا.


وأضافت أنه تم رصد أكثر من 7800 إصابة بين الفلسطينيين في المنطقة ذاتها.
ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث ينفذ الاحتلال إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة الاحتلال بهجمات صاروخية. 


ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا وإصابة عشرات الآخرين.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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