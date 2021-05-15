ارتفاع حصيلة شهداء مخيم الشاطئ إلى 10

السبت 15-05-2021
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السبت، 15-05-2021 10:12 ص

رضيع نجا من القصف

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طفل
الطفل الناجي من المجزرة وفق وكالة وفا الفلسطينية


الوكيل الإخباري - ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة، راح ضحيتها عشرة شهداء هم سيدتان وثمانية أطفال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن مسعفين ومواطنين انتشلوا صباح اليوم ثلاثة جثث، هم سيدة وطفلين من تحت ركام منزل عائلة أبو حطب في وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية دون سابق إنذار على ساكنيه، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.


وأكد أن طفلاً رضيعاً هو الناجي الوحيد من القصف، الذي حول المنزل إلى ركام، وتضرر المنازل المجاورة، وإصابة نحو عشرين آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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