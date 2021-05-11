الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 01:03 م

ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 26 شهيدا

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بعد استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 26 شهيداً، بينهم 9 أطفال، في حصيلة جديدة.

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وسجلت غزة ظهر الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين جراء عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الرمال وسط قطاع غزة.


وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد قياديين ميدانيين ، وإصابة ثالث في غارة إسرائيلية الثلاثاء استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.


فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في بيان، عن "قصف إسرائيل لموقع تواجد فيه مقاتلوها في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان ،ويوجد شهداء ومفقودون".


وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، صباح الثلاثاء، عن استشهاد اثنين بينهم امرأة؛ جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة.


وقالت كتائب القسام: "نوجه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة؛ رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة، وإذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة، فسنجعل عسقلان جحيماً".


 




 

 


 

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