الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 23-06-2024 01:11 م

ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 9345 منذ 7 أكتوبر

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الوكيل الاخباري- ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 9 آلاف و345 منذ توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس السبت وحتّى صباح اليوم الأحد 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وطالب في الثانوية العامة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.


وأشارتا إلى تركز عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، ثم محافظات نابلس وقلقيلية وطوباس (شمال) ورام الله (وسط) وأريحا (شرق) ورافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.


 




 

 


 

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