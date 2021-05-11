ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24 (تحديث)

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، فجر الثلاثاء، في حصيلة جديدة.

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وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، صباح الثلاثاء، عن استشهاد 2 بينهم امرأة جراء قصف إسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.



وقالت كتائب القسام: "نوجه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة، وإذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً".





