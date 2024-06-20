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الخميس، 20-06-2024 01:23 م

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و431 شهيدا

شهداء


الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37431 شهيدا و85653 مصابا؛ منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 258 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و130 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


ولفت النظر إلى أنه: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها" وفق الوزارة.


 




 

 


 

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