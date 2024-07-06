ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و98 شهيدا

الوكيل الاخباري - تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 38 ألفا، فيما بلغ عدد الإصابات 87.705، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة السبت.

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وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 272: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38098 شهيدا و87705 إصابات" منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و100 إصابة خلال 24 ساعة ماضية، وفق التقرير.



في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم على ما أوضح التقرير.

