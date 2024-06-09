ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم النصيرات إلى 274 شهيدا

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، ظهر اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة "مخيم النصيرات" إلى 274 شهيداً، و698 مصاباً، حالة بعضهم حرجة.

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وكانت مدفعية الاحتلال وطيرانه الحربي نفذا على مدى أكثر من ساعتين، يوم أمس السبت، غارات عنيفة ومكثفة على مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، وغرب وشرق مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد هذا العدد الهائل من الشهداء، حيث كان عدد كبير من المصابين بحالة حرجة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37084 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 84494 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.







