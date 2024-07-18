ارتقاء 7 شهداء وارتفاع حصيلة المصابين في غزة

الوكيل الإخباري- ارتقى 7 شهداء وأصيب عدد آخر بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لقطاع غزة المحاصر.



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وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزل في بلدة الزوايدة، كما استشهد فلسطينيا وأصيب 15 آخرين جراء استهداف الاحتلال لمسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



واستهدفت طائرات الاحتلال أحد المواقع في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال بقذائفها عدة مواقع في مدينة خان يونس، والمناطق الشرقية من شمالي القطاع المحاصر.



يذكر إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه البري والبحري والجوي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في اليوم 286 من الحرب إلى 38794 شهيدا، و89364 مصابا.

المصدر: وفا