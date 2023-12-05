الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

ارقام صادمة .. 77 مجزرة بعد انتهاء الهدنة في قطاع غزة

حراس نتنياهو فتشوا قائد الجيش بحثا عن مُسجل صوت

اللواء الركن الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود الرابعة الملكية

لأول مرّة .. واشنطن تُقر ان عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة قادت لتنفيذ طوفان الأقصى

الخارجية تصدر بياناً حول جريمة قتل مواطن اردني في شيكاغو

حماس : لا مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى تحقيق هذه الشروط

الاحتلال يخطط لتعقب الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء

اسناد هذه التهمة للسائقين اللذين تسببا باستشهاد وكيل بالدوريات الخارجية

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

عجلون .. تحذير من الاقتراب من مجاري السيول

عاجل

ارقام صادمة .. 77 مجزرة بعد انتهاء الهدنة في قطاع غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 11:16 م

ارقام صادمة .. 77 مجزرة بعد انتهاء الهدنة في قطاع غزة

435845


الوكيل الإخباري - أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ (60 يوماً) من القتل الوحشي للمدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل قصف المنازل الآمنة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار، من خلال الطائرات الحربية وبالصواريخ والقنابل العملاقة، حيث أصبح كل متر في قطاع غزة تحت الاستهداف ولم يعد أي مكان آمن في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأكد أنّ جيش الاحتلال من بعد رفضه لاستمرار الهدنة الإنسانية ارتكب (77 مجزرة) راح ضحيتها (1248) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما مازال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات (16248) شهيداً، في (1550) مجزرة من بدء الحرب الوحشية، بينهم (7112) طفلاً و(4885) امرأة.


ولفت إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية (286) من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني (32) شهيداً، ومن الصحفيين (81) صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين (7600) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات (43616) مصاباً.


وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ  عدد المساجد التي دمرها الاحتلال تدميراً كلياً (100) مسجداً، و(192) مسجداً تدميرا جزئياً، كما تضررت نتيجة العدوان (3) كنائس.


وقال إنّ عدد المقرات الحكومية التي دمرها الاحتلال بلغ (121) مقراً حكومياً.


وأوضح أنّ عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي بسبب استهداف الاحتلال (69) مدرسة، بينما تضررت (275) مدرسةً بشكلٍ جزئي.

وقال المكتب الإعلامي إنّ طائرات الاحتلال اسقطت خلال العدوان على غزة أكثر من (50000) طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.


وأضاف: ان الاحتلال دمر أكثر 61% من المنازل والوحدات السَّكنية في قطاع غزة، حيث دمّر الاحتلال (305.000) وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا منها (52.000) وحدة سكنية تدميراً كلياً، و(253.000) وحدة سكنية تدميراً جزئياً. قدس برس 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
45514

حراس نتنياهو فتشوا قائد الجيش بحثا عن مُسجل صوت

0010

لأول مرّة .. واشنطن تُقر ان عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة قادت لتنفيذ طوفان الأقصى

شعار-حماس-1

حماس : لا مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى تحقيق هذه الشروط

Smuggling_tunnel_in_Rafah_(2009)

الاحتلال يخطط لتعقب الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء

4144111

واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

hZxTzRBoBlgCkLpyxPrHBGg9H26pX2phbQdWpunK

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 16248 شهيدا بينهم 7112 طفلا منذ بدء العدوان

أخبار متعلقة
44444444444

مفوضية أممية: لم نر كارثة إنسانية مثل ما يحدث بغزة في التاريخ الحديث

52

رئيس الوزراء الفلسطيني: استشهاد 350 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام

22525

تطورات الأحداث في غزة لليوم الـ34 من الحرب على القطاع

1be80d7c-1755-435f-93a9-063f1ec5fbbe.jpg-59c84795-5a79-475b-99fc-ef1682098349.jpg-6be2e789-0fdb-45d5-b5f6-11b11cb1638f

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بغزة

1699252189263

الأونروا: غير قادرين على الوصول إلى غالبية فريقنا في غزة

photo_2023-11-06_07-18-08

جيش الاحتلال يُعلن مقتل جندي من كتيبة المدرعات شمال غزة