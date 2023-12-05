ارقام صادمة .. 77 مجزرة بعد انتهاء الهدنة في قطاع غزة

الوكيل الإخباري - أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ (60 يوماً) من القتل الوحشي للمدنيين والأطفال والنساء.



وأشار إلى أن الاحتلال يواصل قصف المنازل الآمنة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار، من خلال الطائرات الحربية وبالصواريخ والقنابل العملاقة، حيث أصبح كل متر في قطاع غزة تحت الاستهداف ولم يعد أي مكان آمن في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأكد أنّ جيش الاحتلال من بعد رفضه لاستمرار الهدنة الإنسانية ارتكب (77 مجزرة) راح ضحيتها (1248) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما مازال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات (16248) شهيداً، في (1550) مجزرة من بدء الحرب الوحشية، بينهم (7112) طفلاً و(4885) امرأة.



ولفت إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية (286) من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني (32) شهيداً، ومن الصحفيين (81) صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين (7600) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات (43616) مصاباً.



وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ عدد المساجد التي دمرها الاحتلال تدميراً كلياً (100) مسجداً، و(192) مسجداً تدميرا جزئياً، كما تضررت نتيجة العدوان (3) كنائس.



وقال إنّ عدد المقرات الحكومية التي دمرها الاحتلال بلغ (121) مقراً حكومياً.



وأوضح أنّ عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي بسبب استهداف الاحتلال (69) مدرسة، بينما تضررت (275) مدرسةً بشكلٍ جزئي.



وقال المكتب الإعلامي إنّ طائرات الاحتلال اسقطت خلال العدوان على غزة أكثر من (50000) طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.



وأضاف: ان الاحتلال دمر أكثر 61% من المنازل والوحدات السَّكنية في قطاع غزة، حيث دمّر الاحتلال (305.000) وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا منها (52.000) وحدة سكنية تدميراً كلياً، و(253.000) وحدة سكنية تدميراً جزئياً. قدس برس