الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 01:38 م

استشهاد أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال

V3vN4


الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأسير، اليوم السبت، عن استشهاد الأسيرة الفلسطينية سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل في سجن "الدامون"، دون معرفة ظروف استشهادها حتى اللحظة.

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير في بيان، أن الأسيرة فرج الله هي أكبر الأسيرات سنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى اعتقالها قرب الحرم الابراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في الثامن عشر من شهر كانون الأول من عام 2021، وهي أم لثمانية أبناء، وموقوفة حتى الآن.


وذكر أن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، وتكبيرات وطرق على الأبواب عقب استشهاد الأسيرة فرج الله، محملا إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهادها، وعن مصير وحياة كافة الأسرى في سجون الاحتلال.


وبارتقاء الشهيدة الأسيرة سعدية يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 230 شهيداً.


وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 29 فلسطينية يقبعنّ في سجن "الدامون"، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة (15 عاما).


ومن بين الأسيرات أسيرتان رهن الاعتقال الإداري وهما: شروق البدن وبشرى الطويل، إضافة إلى 10 من الأمهات، وأسيرة قاصر وهي نفوذ حمّاد، وأخطر الحالات المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء جعابيص.

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e6

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

Z3ZOk

الهباش يحذر من مخططات الاحتلال لانتهاك مصلى باب الرحمة في الأقصى غدا

احتلال5

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة شرق رام الله

جيش الاحتلال

الاحتلال يستهدف المزارعين في قطاع غزة

b89515b9-410

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

download (2)

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق غزة

أخبار متعلقة
سجون

المعتقل طارق صلاح من مخيم جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

3333-5

فلسطيني يختطف سلاح جندي إسرائيلي في الضفة الغربية

yaayk-hrk

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب الخليل

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل فتيين من طوباس

6038cc884c59b77b0168ac18

الاحتلال يركب زاوية حديدية بجانب الحرم الإبراهيمي

_118461198_hi000307853

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى