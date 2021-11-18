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الخميس، 18-11-2021 08:24 ص

استشهاد الأسير الفلسطيني العمور داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

سجن


الوكيل الإخباري - أكد نادي الأسير، اليوم الخميس، نبأ استشهاد الأسير سامي العمور، من مدينة دير البلح (غزة)، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال.

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وجاء في بيان نادي الأسير: "نادي الأسير يؤكد نبأ استشهاد الأسير سامي العمور من مدينة دير البلح/ غزة، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، حيث ارتقى شهيدًا صباح هذا اليوم في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي".


وأضاف البيان أن: "الشهيد العمور معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2008، وكان محكوم عليه بالسّجن لمدة 19 عامًا".


وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في وقت سابق استشهاد أسير فلسطيني مصاب بمرض السرطان كان الاحتلال قد أفرج عنه قبل أشهر.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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