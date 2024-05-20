الإثنين 20-05-2024
الوكيل الاخباري
 

للأردنيين .. وظائف شاغرة

مدعوون للامتحان التنافسي في عدة مؤسسات حكومية - اسماء

مسؤول إيراني: وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث تحطم طائرة

عالميا ً .. الذهب يحلق لمستوى تاريخي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

في حال وفاته .. من يخلف الرئيس الايراني ؟

استشهاد الأسير المحرر فاروق الخطيب من رام الله

فيديو عن قرب للحطام .. التلفزيون الإيراني يكشف مصير ركاب المروحية

درجات الحرارة تقفز عن المعدل 5 درجات مئوية

وفيات الاثنين 20/ 5/ 2024

الإثنين، 20-05-2024 06:41 ص

استشهاد الأسير المحرر فاروق الخطيب من رام الله

9


الوكيل الاخباري - اعلن بعد منتصف الليلة، عن استشهاد الأسير المحرر فاروق أحمد الخطيب من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله في المستشفى الاستشاري.

اضافة اعلان


وكان الأسير الخطيب (30 عاما) الذي أفرج عنه في العشرين من كانون أول الماضي قد تعرض للإهمال الطبي في سجون الاحتلال رغم إصابته بمرض السرطان، حيث  أمضى أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين.


وأشار نادي الأسير إلى أنه على مدار فترة اعتقاله الماضية، احتُجز الخطيب في سجن (نفحة) بعد نقله من سجن (عوفر)، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نُقل مؤخرا إلى (عيادة سجن الرملة)، وأخيرا إلى مستشفى (سوروكا)، قبل أن يتم الإفراج عنه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

الاحتلال يدفع بلواء عسكري رابع للقتال في رفح

main_image664a04cd75f4f

حريق ضخم بمستوطنة هارحوما جنوبي القدس

111

قناة إسرائيلية: إدخال لواء عسكري رابع للقتال في رفح

gaza1

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 35456 منذ 7 أكتوبر

111

مسيرات الاحتلال تطلق النار على صحفيين شرق رفح

111

جيش الاحتلال: إصابة 44 جنديا وضابطا نهاية الأسبوع الماضي في غزة

أخبار متعلقة
احتلال 9

قوات الاحتلال تقتحم أحياء وبلدات في عدة محافظات بالضفة

e33c9219-7988-4201-a6d8-5973489b2df1

إصابة فلسطينيان برصاص الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله

احتلال 55

قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة

111

فيديو- طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

احتلال٢

الاحتلال ينصب حاجزا في رام الله

اسعاف فف

استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله