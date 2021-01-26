استشهاد الشاب الذي أصيب برصاص الاحتلال في سلفيت

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده على أحد المفترقات القريبة من قرية حارس غرب سلفيت.

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وكان جنود الاحتلال قد تركوا الشاب المصاب ينزف على الرصيف، بعد اصابته بعدة رصاصات، ولم تقدم له الاسعافات الأولية، ما أسفر عن استشهاده على الفور.



هذا وقد أغلق جنود الاحتلال فور جريمة اطلاق الرصاص على الشاب ، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

المصدر : وفا

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