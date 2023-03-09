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الخميس، 09-03-2023 10:59 ص

استشهاد الطفل وليد نصار متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

شششش


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها قبل يومين.

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وكانت قوات الاحتلال، ارتكبت يوم الثلاثاء الماضي، مجزرة في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين ، وهم: محمد وائل غزاوي (26 عاما) من مخيم جنين، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) من مدينة جنين، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاما) من مدينة جنين، و‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما) من مخيم عسكر بنابلس، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما) من مخيم جنين، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين.


وصباح اليوم الخميس، أعدمت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، ثلاثة شبان بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين، وهم: سفيان عدنان اسماعيل فاخوري (26 عاما)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاما).

 

وفا


 




 

 


 

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