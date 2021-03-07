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الأحد، 07-03-2021 10:22 ص

قبالة بحر خانيونس

استشهاد ثلاثة صيادين إثر قصف مركبهم في غزة

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جانب من نقل جثامين الشهداء الصيادين إلى مشفى ناصر


الوكيل الإخباري - أفاد نقيب الصيادين في قطاع غزة ، نزار عياش، صباح اليوم الأحد، باستشهاد ثلاثة صيادين فلسطينيين، إثر انفجار مركبهم، قبالة بحر خانيونس.

بدورها قالت إذاعة فلسطينية ، إن قذيفة سقطت على مركب صيد فلسطيني جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر مطلعة نقلا عن الإعلام الفلسطيني ، فإن الشهداء هم، يحيى مصطفى اللحام، وحمدي حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام.

وكان الصيادون يمارسون مهنة الصيد في عرض البحر بين محافظتي دير البلح وخانيونس، فيما لا تفاصيل حتى اللحظة حول مصدر الانفجار.

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المصدر : دنيا الوطن

 

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