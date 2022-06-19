استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

الوكيل الإخباري - قالت مصادر عبرية، يوم الأحد، إن شابًا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بزعم "محاولته تخريب الجدار الفاصل".



وأشارت إلى أن الشاب استشهد على الفور في المكان.



وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت عن استشهاد الشاب نبيل أحمد سليم غانم، من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري.

صفا