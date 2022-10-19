استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته جندياً بالرصاص شرق القدس

الوكيل الاخباري - استشهد مساء اليوم الأربعاء شاب بعد أن أصاب جنديًا إسرائيليًا بجراح بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.



وزعمت القناة "14" العبرية أن مسلحين فلسطينيين وصلا إلى بوابة مستوطنة "معاليه أدوميم" وفتحا النار نحو إثنين من حراس المستوطنة، حيث أصيب أحدهما بجراح متوسطة، وتم إطلاق النار نحو منفذ العملية ليستشهد على الفور.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار.

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