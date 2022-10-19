الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

الطيب مديرا عاما لشركة البريد بالوكالة

اختتام فعاليات مشروع أنا طاقة لا إعاقة بجامعة مؤتة

حوارية بالأغوار الشمالية تناقش مخاطر المخدرات والتنمر الإلكتروني

استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته جندياً بالرصاص شرق القدس

وفاة ثانية إثر حريق منزل بإربد

هيئة الطاقة والمعادن تدعو المواطنين إلى التسجيل على منصة دعم الكهرباء

الفرجات : 4350 سائحاً دخل البترا الأربعاء

قاضي القضاة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

بعد انخفاض أسعار الذهب..تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة

تفاصيل عطوة الاعتراف بوفاة سيدة في حادث نفق دوار الكيلو

الأربعاء، 19-10-2022 09:30 م

استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته جندياً بالرصاص شرق القدس

www


الوكيل الاخباري - استشهد مساء اليوم الأربعاء شاب بعد أن أصاب جنديًا إسرائيليًا بجراح بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة. 

وزعمت القناة "14" العبرية أن مسلحين فلسطينيين وصلا إلى بوابة مستوطنة "معاليه أدوميم" وفتحا النار نحو إثنين من حراس المستوطنة، حيث أصيب أحدهما بجراح متوسطة، وتم إطلاق النار نحو منفذ العملية ليستشهد على الفور.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
PlHSq

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وسط الخليل

اقصى 4

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

احتلال 99

الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من الخليل

ت

الاحتلال يقتحم العديد من البلدات وينصب حواجز في جنين

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من نابلس