استشهاد شاب فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال شرق غزة

الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني ظهر اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي حي الشجاعية شرق غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ حي الشجاعية ما اسفر عن استشهاد شاب.

من جهة اخرى قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع ومنزل قرب مقبرة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة ما ادى الى تدميرهما.



--(بترا)