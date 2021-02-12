استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بعملية دهس

الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران بجروح وصفت بالخطيرة اليوم الجمعة، بعد قيام مستوطن بدهسهم قرب مفرق عين البيضاء بالأغوار الشمالية، وذلك خلال مشاركتهم في مسار بيئي.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، قوله: أن مواطنا استشهد ووقع عدد من الجرحى بعد أن قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله بين مفرق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالية.



وقال مشاركون في المسار البيئي، إنهم تفاجأوا بانزلاق مركبة لمستوطن كان يقودها في سرعة عالية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.



--(بترا)

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