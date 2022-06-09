الخميس 09-06-2022
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الخميس، 09-06-2022 01:49 م

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال في حلحول

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس، استشهاد الشاب الفلسطيني محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، متأثراً بإصابته الحرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول، شمال الخليل.اضافة اعلان


وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

وبينت أن المواجهات مع الاحتلال في بلدة حلول اسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى المستشفى .

وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حلحول، أطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين الفلسطينيين والمحلات التجارية.

وفا

 




 

 


 

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