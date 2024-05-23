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الخميس، 23-05-2024 07:32 ص

استشهاد شاب متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الاخباري - اعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، في جنين صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب مصطفى ابراهيم موسى جبارين (30 عاما) من مخيم جنين، متأثرا  بجروحه، التي أصيب بها مساء أمس.

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وباستشهاد الشاب جبارين، ترتفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى 12 شهيدا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب.


والشهداء هم: الطفل وسيم عاهد جرادات (15 عاما)، والفتى سامي أمين أحمد القيسي (18 عاما)، والطفل محمود فارس قريني (16 عاما)، أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين أسيد جبارين (51 عاما)، والمعلم علام جرادات (48 عاما)، والطالب ابن الصف التاسع من مدرسة ذكور الكرامة الأساسية الثانية محمود أمجد حمادنة (15 عاما)، ومعمر محمد ذيب أبو عميرة (50 عاما)، وأمير عصام محمد أبو عميرة (22 عاما)، وأسامة محمد نعيم حجير، وباسم محمود صالح تركمان، والشاب جهاد محمد طالب (38 عاما).


وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 517 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


 




 

 


 

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