استشهاد شاب من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فجر اليوم السبت، عن استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما)، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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وكان الشاب الجعبري قد أصيب في الثاني من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفردان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.



كما استشهد في ذلك اليوم، الشابان محمد سامر حسن حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما) من كفر دان، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.



وبارتقاء الشاب الجعبري ترتفع حصيلة الشهداء إلى 10 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.



يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.

وفا