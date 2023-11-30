استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة القدس

الوكيل الإخباري - استُشهد شاب، وأصيب آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس.

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وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب مواطنين فلسطينيين بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات، ما أدى إلى استشهاد أحدهما، وإصابة الآخر بجروح خطيرة.



وفور عملية اطلاق النار، أغلقت شرطة الاحتلال عددا من مداخل مدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان لـ"وفـــا"، بأن الاحتلال أغلق حاجز قلنديا شمال المدينة، ومنع المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة خانقة في المنطقة.



كما شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية عند حاجز جبع شمال شرق القدس، وعند مدخل بلدة حزما، ومدخل بلدة العيزرية، إضافة إلى إغلاق مدخل قرية صور باهر جنوب القدس وسط تجمعات كبيرة للاحتلال في محيطها.



