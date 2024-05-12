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الأحد، 12-05-2024 06:50 ص

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في نابلس

اسعاف ففف


الوكيل الاخباري - استشهد، صباح اليوم الاحد، شاب وأصيب آخر  برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وأفادت مصادر باستشهاد الشاب سامر ناصر محمد رمانة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت إصابة لأحد الشبان (16 عاما) بالرصاص الحي بالظهر إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.


وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس، ومخيم بلاطة، حيث دارت مواجهات في حارة الجماسين داخل المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة أحد الشبان.


 




 

 


 

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